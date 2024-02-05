Стала известна дата следующего боя боксера Баходира Джалолова

Боксер должен был выступить 17 февраля против Тайсона Фьюри, но из-за травмы соперника бой отменили.
Баходир Джалолов выйдет на ринг 18 мая в Эр-Рияде. Противником узбекистанца станет Дилан Прашович из Черногории.
Отметим, что боксер из Черногории участвовал в 20 боях, выиграл 17 из них и потерпел поражение 3 раза. Из этих поединков 14 завершились раньше отведенного времени.
Напомним, что ранее на международном турнире Boxam в Испании узбекские боксеры показали впечатляющие результаты, завоевав шесть медалей — четыре золотые и две бронзовые.