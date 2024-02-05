Непогода в Казахстане: закрыто 27 участков дорог

«Жезказган-Петропавловск» — от границы области Улытау до Аркалыка и от Аркалыка до границы Акмолинской области; «Екатеринбург-Алматы» — от посёлка Сарыколь до границы СКО и меду посёлками Щербаково и Сарыколь; «Костанай-Аулиеколь-Сурган» — от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское и от этого села до границы Акмолинской области;