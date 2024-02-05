Непогода в Казахстане: закрыто 27 участков дорог

Трассы закрыты в семи регионах.
В Акмолинской области ограничения действуют на 11 участках:
«Екатеринбург-Алматы» — граница Северо-Казахстанской области — Жаксы; «Жезказган-Петропавловск» — посёлок Сурган — граница Северо-Казахстанской области; «Щучинск-Зеренда»; «Астана-Петропавловск» — от Астаны до Щучинска; «Астана-Ерейментау-Шидерты» — граница Акмолинской области — Шидерты; «Жезказган-Петропавловск» — граница Костанайской области — Бузулук; «Кокшетау-Атбасар»; «Екатеринбург-Алматы» — от села Жаксы до села Астраханка; «Жаксы-Есиль-Бузулук»; «Костанай-Аулиеколь-Сурган»; «Кокшетау-Рузаевка» — от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.
В Актюбинской области ограничения действуют на двух участках трассы «Самара-Шымкент» — от заправки «ЭКО Ойл» до Хромтау и от Хромтау до посёлка Карабутак.
В области Жетысу перекрыт участок дороги «Ушарал-Достык» между станциями Коктума и Достык.
В Костанайской области:
«Жезказган-Петропавловск» — от границы области Улытау до Аркалыка и от Аркалыка до границы Акмолинской области; «Екатеринбург-Алматы» — от посёлка Сарыколь до границы СКО и меду посёлками Щербаково и Сарыколь; «Костанай-Аулиеколь-Сурган» — от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское и от этого села до границы Акмолинской области;
В Павлодарской области ограничение введено на трассе «Астана-Ерейментау-Шидерты» — от границы Акмолинской области до Шидерты.
В Северо-Казахстанской области закрыты участки дорог:.
«Екатеринбург-Алматы» — от границы Костанайской области до границы Акмолинской области; «Жезказган-Петропавловск» — от границы Акмолинской области о села Явленка; «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево»; «Тимирязево-Сарыколь-граница области». «Кокшетау-Рузаевка» — от границы Акмолинской области до села Рузаевка.
В области Улытау закрыт участок трассы «Жезказган-Петропавловск» — от посёлка Улытау до границы Костанайской области.