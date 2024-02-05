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БЖД ко Дню защитников Отечества и 8 Марта назначила дополнительные поезда

Дополнительные поезда назначены как в международном сообщении, так и во внутриреспубликанском.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Белорусская железная дорога в целях удовлетворения спроса на ж/д перевозки к предстоящим праздникам в феврале и марте назначила более 70 дополнительных поездов, рассказали на предприятии в понедельник.

Там отметили, что число составов увеличится и в международном, и внутриреспубликанском сообщении.

Относительно февраля в пресс-центре БЖД отметили, что в России ко Дню защитника Отечества объявлены большие выходные, которые продлятся три дня.

«В период февральских выходных, объявленных в Российской Федерации, Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО “РЖД” с 22 по 25 февраля 2024 года назначила 10 дополнительных поездов», — сообщили в пресс-службе.

В марте таких поездов будет гораздо больше — 14 в международном и более 50 поездов в межрегиональном сообщениях. Они будут курсировать с 7 по 10 марта.

Маршруты

В международном сообщении с Россией в феврале и марте дополнительные поезда будут курсировать по маршрутам: Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург и Калининград — Москва.

По территории Республики Беларусь в этот период дополнительные поезда назначены между Минском и всеми областными центрами, а также в сообщениях Минск — Пинск и Гродно — Орша — Кричев, рассказали в пресс-службе БЖД.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество поездов предусмотрено на 7 марта, отметили там.