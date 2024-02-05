БЖД ко Дню защитников Отечества и 8 Марта назначила дополнительные поезда

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Белорусская железная дорога в целях удовлетворения спроса на ж/д перевозки к предстоящим праздникам в феврале и марте назначила более 70 дополнительных поездов, рассказали на предприятии в понедельник.
Там отметили, что число составов увеличится и в международном, и внутриреспубликанском сообщении.
Относительно февраля в пресс-центре БЖД отметили, что в России ко Дню защитника Отечества объявлены большие выходные, которые продлятся три дня.
«В период февральских выходных, объявленных в Российской Федерации, Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО “РЖД” с 22 по 25 февраля 2024 года назначила 10 дополнительных поездов», — сообщили в пресс-службе.
В марте таких поездов будет гораздо больше — 14 в международном и более 50 поездов в межрегиональном сообщениях. Они будут курсировать с 7 по 10 марта.
Маршруты
В международном сообщении с Россией в феврале и марте дополнительные поезда будут курсировать по маршрутам: Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург и Калининград — Москва.
По территории Республики Беларусь в этот период дополнительные поезда назначены между Минском и всеми областными центрами, а также в сообщениях Минск — Пинск и Гродно — Орша — Кричев, рассказали в пресс-службе БЖД.
С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество поездов предусмотрено на 7 марта, отметили там.