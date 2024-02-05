Зима говорит Молдове «прощай»: Африканский циклон несет в страну аномальные +19 градусов — такого тепла в начале февраля не было 70 лет

В ближайшие дни из-за воздействия тёплых воздушных масс, идущих с севера Африканского континента, в Молдове потеплеет. Максимальная температура достигнет +18 градусов.
Начальник отдела прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Надежда Столяр сообщила, что до 12 февраля будет тепло как в дневное, так и в ночное время суток, передаёт ipn.md.
Так, в ближайшие дни ожидается +12…+18 градусов. или +13…+18, в зависимости от Ночью прогнозируется 0…+7.
Глава отдела прогнозирования сообщила, что такие показатели не характерны для февраля, а средняя температура превышает норму на 10 градусов. По словам специалиста, аналогичные картина наблюдалась в Республике Молдова и раньше, а в феврале 1954 года на метеостанции в Бельцах, например, было зафиксировано +23,3 градуса.