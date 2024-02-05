Зима говорит Молдове «прощай»: Африканский циклон несет в страну аномальные +19 градусов — такого тепла в начале февраля не было 70 лет

Глава отдела прогнозирования сообщила, что такие показатели не характерны для февраля, а средняя температура превышает норму на 10 градусов. По словам специалиста, аналогичные картина наблюдалась в Республике Молдова и раньше, а в феврале 1954 года на метеостанции в Бельцах, например, было зафиксировано +23,3 градуса.