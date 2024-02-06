«Электроэнергия, бытовые услуги, сансодержание». В Мингорисполкоме назвали главные для коммунальных служб проблемы минчан

Первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома Степан Войтешонок рассказал в эфире телеканала СТВ о главных проблемах, с которым обращаются минчане в службу 115.
По словам спикера, за 2023 год по телефонному номеру 115, а также посредством сайта 115.бел и мобильного приложения коммунальные службы получили 1 миллион 719 тысяч заявок.
— Проблемы зимние далеко не на первом месте. Основная масса — это 8% из этого количества: обращения по электроэнергии, потом бытовые услуги, сансодержание, водоснабжение. Только из зимних на пятом месте, 5% от общего количества — это отопление, — рассказал Степан Войтешонок.
Впрочем, по его словам, есть и такой позитивный момент.
— Несмотря на то, что цифра (1 миллион 719 тысяч заявок — Ред.) внушительная, это на 4% меньше, чем в 2022 году, — резюмировал представитель Центра информационных технологий Мингорисполкома.