«Электроэнергия, бытовые услуги, сансодержание». В Мингорисполкоме назвали главные для коммунальных служб проблемы минчан

— Проблемы зимние далеко не на первом месте. Основная масса — это 8% из этого количества: обращения по электроэнергии, потом бытовые услуги, сансодержание, водоснабжение. Только из зимних на пятом месте, 5% от общего количества — это отопление, — рассказал Степан Войтешонок.