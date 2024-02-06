Фотографии огненного матча «СКА-Хабаровск» — «Челябинск»

Это несмотря на то, что в Анталье сейчас около 20 градусов по Цельсию. Изначально игра с челябинской командой в планах СКА на вторую часть сборов не значилась. Но встретились и решили сыграть.
Первыми с пенальти забили хабаровчане — Шарль заработал, Шарль реализовал. Затем горячие уральские парни забили СКА целых четыре мяча, взвинтив градус противостояния до предела. Благодаря Саиду Алиеву СКА удалось отыграть два гола, но, к сожалению для хабаровских болельщиков, победа досталась ФК «Челябинск».
Матч длился целых два часа, и в конце противостояния у игроков вспыхнул небольшой конфликт, который удалось погасить главному тренеру «СКА-Хабаровска» Роману Шаронову. Одним словом, страсти кипели, амбиции били через край. Все это отлично видно на фотографиях, которыми поделилась пресс-служба хабаровского клуба. Смотрим и вместе с командой настраиваемся на весеннюю часть первенства.