Хабаровчане могут поучаствовать в «Избирательном диктанте»

Поучаствовать в «Избирательном диктанте» можно очно на специально организованных площадках, а также онлайн на портале «Академия Выборов». Адреса площадок и время проведения известны до 7 февраля. Для дистанционного прохождения доступ к тестам будет открыт 9 февраля с 9:00 до 18:00.