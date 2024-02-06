Хабаровчане могут поучаствовать в «Избирательном диктанте», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Образовательная акция пройдет в Хабаровском крае 9 февраля, она приурочена к выборам президента страны. Принять участие в ней могут все желающие в возрасте от 14 лет.
В рамках диктанта участникам предстоит за 40 минут ответить на 40 вопросов теста на тему избирательного права и процесса.
Поучаствовать в «Избирательном диктанте» можно очно на специально организованных площадках, а также онлайн на портале «Академия Выборов». Адреса площадок и время проведения известны до 7 февраля. Для дистанционного прохождения доступ к тестам будет открыт 9 февраля с 9:00 до 18:00.