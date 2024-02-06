«Идти или нет — выбор зрителя»: мэрия Владивостока прокомментировала концерт Орбакайте

Кристина Орбакайте все-таки выступит во Владивостоке 19 марта. Администрация Владивостока отказалась отменять концерт певицы и сообщила, что каждый зритель может самостоятельно решить, идти ему на выступление или нет. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

С требованием к властям различных городов, по которым проходит гастрольный тур Кристины Орбакайте, отменить концерты певицы обратились общественники. Они аргументировали это тем, что она является «предательницей Родины» и, якобы, имеет иностранное гражданство, что официально опроверг концертный директор артистки.

Администрация Владивостока, тем не менее, сообщила, что не намерена отменять концерт певицы.

Администрация также отметила, что проведение концертов не требует получения согласования городских властей, а за порядок и соблюдение законности на них отвечают устроители и правоохранительные органы. Туда и посоветовали обращаться жалобщикам, если они усматривают нарушение законодательства в проведении мероприятия.