«Идти или нет — выбор зрителя»: мэрия Владивостока прокомментировала концерт Орбакайте

Кристина Орбакайте все-таки выступит во Владивостоке 19 марта. Администрация Владивостока отказалась отменять концерт певицы и сообщила, что каждый зритель может самостоятельно решить, идти ему на выступление или нет. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
С требованием к властям различных городов, по которым проходит гастрольный тур Кристины Орбакайте, отменить концерты певицы обратились общественники. Они аргументировали это тем, что она является «предательницей Родины» и, якобы, имеет иностранное гражданство, что официально опроверг концертный директор артистки.
Администрация Владивостока, тем не менее, сообщила, что не намерена отменять концерт певицы.
«Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом. Ее творческий репертуар соответствует законодательству», — рассказали в мэрии.
«Зритель самостоятельно делает выбор, идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», — отметили городские власти.
Концерты Орбакайте ранее отменили в Красноярске, Чите, Улан-Удэ, Братске и Иркутске. В частности, в Улан-Удэ концерт не состоится «по пожеланию жителей».
Во Владивостоке концерт певицы должен состояться 19 марта в Fesco Hall. По информации площадки, большая часть билетов, которые стоят от двух до семи тысяч рублей, уже продана.