Красноярские спасатели будут патрулировать водоемы дважды в день

В выходные спасатели уже провели сразу несколько рейдов — на Абаканской протоке Енисея, у острова Посадный, а также в районе острова Молокова, разъясняя горожанам опасность их нахождения на реке. Об опасности нахождения на льду оповещали по громкой связи, требуя покинуть водоем. На первый раз нерадивым рыбакам вынесли устные замечания, но в случае повторных нарушений красноярцам придется заплатить штраф.