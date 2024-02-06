Красноярские спасатели будут патрулировать водоемы дважды в день

Высокие температуры делают лед тонким, приводят к появлению полыней и трещин, которые незаметны под снегом, поэтому рыбалка может закончиться трагически. Подобный случай произошел в Красноярске накануне: льдину с 78-летним рыбаком унесло течением в Енисей. В итоге пласт льда врезался в опору моста, мужчина погиб в ледяной воде, сообщает пресс-служба мэрии.
В выходные спасатели уже провели сразу несколько рейдов — на Абаканской протоке Енисея, у острова Посадный, а также в районе острова Молокова, разъясняя горожанам опасность их нахождения на реке. Об опасности нахождения на льду оповещали по громкой связи, требуя покинуть водоем. На первый раз нерадивым рыбакам вынесли устные замечания, но в случае повторных нарушений красноярцам придется заплатить штраф.
В ближайшие несколько недель спасатели вместе с оперативными службами будут дважды в день патрулировать водоемы в районе моста «777» и протоку Енисея в районе Ярыгинской набережной. Сообщать о выходе людей на лед можно также по телефону 112.