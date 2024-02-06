Омичи вошли в топ рейтинга по России по затратам на кофе

Портал 2ГИС составил «кофейный» индекс по стране. По данным издания за 2023 год количество кофейных заведений в городах-миллионниках выросло на 10%, в Омске кофеен стало на 11% больше.
Самыми популярными видами кофе, согласно опросу, стали капучино (68%) и латте (48%). Омичи отдают за чашку капучино в среднем 198,15 рубля. Это пятое место по стране по стоимости этого вида напитка. Дороже, чем в Омске капучино стоит в Краснодаре, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге. Чашка латте в Омске стоит 205,37 рубля. По стоимости этого вида кофе омичи занимают 9 строчку рейтинга.
По расчётам специалистов 2ГИС, если выпивать в кофейке по одной чашке кофе в день, то за латте омичи будут отдавать в месяц 6,2 тысячи рублей или 11,8% средней зарплаты, а за капучино — 5,9 тысячи рублей или 11,4% от зарплаты. По затратам на кофе Омск уступает только Волгограду, Казани и Краснодару.