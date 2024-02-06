Омичи вошли в топ рейтинга по России по затратам на кофе

По расчётам специалистов 2ГИС, если выпивать в кофейке по одной чашке кофе в день, то за латте омичи будут отдавать в месяц 6,2 тысячи рублей или 11,8% средней зарплаты, а за капучино — 5,9 тысячи рублей или 11,4% от зарплаты. По затратам на кофе Омск уступает только Волгограду, Казани и Краснодару.