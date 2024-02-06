В красноярском «Роевом ручье» медведь Памир вышел из спячки, подумав, что наступила весна

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, что один из мишек вышел из спячки. Тянь—Шанский белокоготный медведь из-за теплой погоды решил, будто наступила весна.
«Погода сыграла с нашим Тянь — Шанским белокоготным медведем шутку. Памир решил, что пришла весна, взял и проснулся. Сотрудники придумали ему для развлечения колоду с малиновым вареньем. Такое вот обогащение среды, чтоб грустно не было», — пишут в соцсетях парка.
Чтобы мишка не скучал и не грустил после раннего пробуждения, сотрудники парка придумали ему развлечение.