В красноярском «Роевом ручье» медведь Памир вышел из спячки, подумав, что наступила весна

«Погода сыграла с нашим Тянь — Шанским белокоготным медведем шутку. Памир решил, что пришла весна, взял и проснулся. Сотрудники придумали ему для развлечения колоду с малиновым вареньем. Такое вот обогащение среды, чтоб грустно не было», — пишут в соцсетях парка.