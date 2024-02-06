Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Башкирию ждут метель, ветер и снежные заносы

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 60% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +2,-3 градуса.

В среду, 7 февраля, осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. Днем по югу Башкирии метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер восточный, с переходом на западный умеренный. Днем по югу порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −1, −6 градусов.

В четверг, 8 февраля, прогнозируется снег, по югу до сильного, ночью местами метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −10, −15, днем −5, −10.

Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии за первые пять дней февраля выпало 30% месячной нормы осадков.