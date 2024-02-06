Башкирию ждут метель, ветер и снежные заносы

В среду, 7 февраля, осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. Днем по югу Башкирии метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер восточный, с переходом на западный умеренный. Днем по югу порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −1, −6 градусов.