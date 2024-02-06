Появилась программа празднования Восточного Нового года во Владивостоке

Восточный Новый год впервые отметят на центральной площади Владивостока 10 февраля, программу мероприятий (0+) опубликовали на сайте городской администрации.
Начнётся праздник в 12.00 с мастер-класса по восточной гимнастике цигун от мастеров активного долголетия.
В 12.30 пройдёт соревнование семейных команд, им предстоить преодолеть спортивный лабиринт. На финише каждая команда получит «Яйцо дракона» и диплом.
С 14.30 до 16.30 запланировано шоу воздушных змеев, также всех желающих научат их запускать.
Концерт начнётся в 19.00. Выступят Catchers Groove, а далее файер-программу «Танец огня — игра пламени» представит Владислав Бризицкий. Завершится концерт в 21.00.
По инициативе мэра Владивостока Константина Шестакова работу новогоднего городка на площади продлили до 10 февраля. Каток работает каждый день с 12.00 до 21.00, перерывы — с 15.00 до 16.30 и с 18.00 до 19.30. Горка открыта с 12.00 до 21.00.
Демонтировать городок начнут 11 февраля.