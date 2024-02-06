Появилась программа празднования Восточного Нового года во Владивостоке

По инициативе мэра Владивостока Константина Шестакова работу новогоднего городка на площади продлили до 10 февраля. Каток работает каждый день с 12.00 до 21.00, перерывы — с 15.00 до 16.30 и с 18.00 до 19.30. Горка открыта с 12.00 до 21.00.