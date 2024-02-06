Праздник зарождения весны провели в Хабаровском сквере

Праздник зарождения весны «День солнца» провели в Хабаровском сквере «Березовая роща», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
В празднике приняли участие ученики школы № 83, которые нарисовали на снегу солнце и загадали желание. Кроме того школьники разукрасили сквер.
Сквер был реконструирован благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
За благоустройство этой территории проголосовали жители в онлайн-голосовании.
В 2024 году пройдет онлайн-голосование по отбору территорий, которые отремонтируют в 2025 году.