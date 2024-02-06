Пятый «IT-куб» откроют в Хабаровском крае в 2024 году

В рамках национального проекта «Образование» в Хабаровском крае появилась региональная сеть Центров цифрового образования детей — «IT-куб». В настоящее время в нее входят два центра в Хабаровске, один в селе Восточное Хабаровского района и еще один в Комсомольске-на-Амуре. Инновационные площадки предоставляют дополнительное образование для детей. В этом году планируется открытие пятого центра в регионе.