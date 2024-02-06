Пятый «IT-куб» откроют в Хабаровском крае в 2024 году

В рамках национального проекта «Образование» в Хабаровском крае появилась региональная сеть Центров цифрового образования детей — «IT-куб». В настоящее время в нее входят два центра в Хабаровске, один в селе Восточное Хабаровского района и еще один в Комсомольске-на-Амуре. Инновационные площадки предоставляют дополнительное образование для детей. В этом году планируется открытие пятого центра в регионе.
— В поселке Чегдомын Верхнебуреинского района скоро откроется новый центр на базе гимназии имени З. А. Космодемьянской. Это станет отправной точкой для детей и молодежи, желающих погрузиться в мир программирования, современных IT-технологий и робототехники, а также познакомиться с перспективными профессиями будущего, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Программы обучения разработаны опытными методистами из лучших университетов России, а также ведущими высокотехнологичными компаниями и научными институтами страны.
Педагоги Центра — молодые специалисты, которые прошли отбор и собеседование. Все они специализируются в области техники, однако, для работы необходимо иметь педагогическое образование.