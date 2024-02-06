В Раменках началось строительство детского сада на 150 мест

На западе столицы в районе Раменки появится детский сад на 150 мест. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В районе Раменки начали строить здание детского сада, оно рассчитано на 150 детей. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, — рассказал Рафик Загрутдинов. — Завершить строительство планируем в 2025 году».
Детский сад будет расположен на пересечении Минской улицы с путями Московской железной дороги рядом с жилым комплексом.
В здании оборудуют физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский пункт, а также пищеблок полного технологического цикла. Кроме того, в учреждении создадут все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас за счет средств городского бюджета в Западном административном округе строится пять объектов образования на 1900 мест. В их числе две школы, два учебных корпуса и детский сад.