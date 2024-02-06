Синоптики напугали очередной порцией метелей в Челябинской области

Во вторник, 6 февраля, уличные термометры будут показывать от −1 до +4 градусов. Ветер южной четверти ожидается с порывами до 13−18 метров в секунду. Местами продолжатся умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождём. В отдельных районах картину дня дополнят метели и гололёдные явления в виде налипающего на провода мокрого снега и скользких дорог. Всё это — снег в разных вариациях, метели и гололёд — задержатся в регионе минимум до вечера четверга. Однако температурная вилка изменится: ближайшая ночь будет достаточно тёплой, до −7, днём в среду — до +2, в ночь на четверг — до −14, днём потеплеет до −1…-6, но не везде — на крайнем западе воздух прогреется максимум до −11.