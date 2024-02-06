В трех регионах Казахстана побит 36-летний температурный рекорд

— Теплые снежные дни часто сменялись ясными и морозными. Первая декада месяца выдалась экстремально теплой. Средняя аномалия температуры воздуха составила выше нормы на 1−13°, — говорится в сообщении.
На фоне высоких аномалий были зафиксированы температурные рекорды:
- 1 января в Мангистауской области на метеостанции (МС) Аккудук температура воздуха днем повысилась до +11,1°С, что стало рекордным показателем для этого дня, предыдущий рекорд этого дня был в 2003 г. — +8,9°С;
- 8 января на МС Актау днем температура воздуха была +11,1°С, перекрыв рекорд 1988 г. (+4,7°С);
- 10 января на МС Семея было зафиксировано +6,3°С, перекрылся рекорд 1988 г. (+1,3°С); на МС Павлодара максимальная температура воздуха повысилась до +3,1°С, перекрыв рекорд 2018 г. (+0,3°С); на МС Балхаша днем воздух прогрелся до +7,1°С, перекрыв предыдущий рекорд 1988 г. (+1,2°С).
По данным синоптиков, в южных регионах и вовсе наблюдалась весенняя погода:
- 10 января на МС Тараз днем воздух прогрелся до +18,6°С, перекрыв рекорд 2018 г. (+9,1°С); на МС Шардара самая высокая температура воздуха составила +15,4°С, перекрыв рекорд 2004 г. (+10,8°С);
- 14 января на МС Алматы максимальная температура воздуха составила +11,3°С, в последний раз абсолютный максимум для этого дня был в 2001 г. — +10,9°С).
Однако не обошлось и без морозных дней. Во второй декаде месяца с поступлением холодных воздушных масс из районов Западной Сибири и Арктических морей температура воздуха в северной половине страны ночью понижалась до −25 −40°С. В течение месяца в северной половине страны часто наблюдались снегопады, временами сильные, а в южной половине прошли дожди.
На востоке республики прошли осадки, превысившие месячную норму:
- 9 января на МС Аягоз выпало 22 мм снега, при норме за месяц 18 мм; на МС Теректы — 37 мм снега (норма за месяц 30 мм),
- 11 января на МС Урджар — 30 мм (норма за месяц 46 мм), на МС Маркаколь — 30 мм (норма за месяц 31 мм);
— В Астане температурный фон был выше климатической нормы на 2,6°С. Самая высокая температура воздуха наблюдалась 10 января +1,2°С. Самая низкая — 16 января −28,4°С. Осадков за месяц выпало 45 мм, при норме за месяц 18 мм, это составило 251%, то есть в 2,5 раза больше нормы, — отметили в РГП «Казгидромет».