В трех регионах Казахстана побит 36-летний температурный рекорд

Однако не обошлось и без морозных дней. Во второй декаде месяца с поступлением холодных воздушных масс из районов Западной Сибири и Арктических морей температура воздуха в северной половине страны ночью понижалась до −25 −40°С. В течение месяца в северной половине страны часто наблюдались снегопады, временами сильные, а в южной половине прошли дожди.