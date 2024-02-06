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На месте взорвавшегося дома на Линейной появится мемориальный сквер

В Заельцовском районе на месте, где некогда находился пострадавший от взрыва газа дом по адресу Линейная, 39, появится новый сквер.
Источник: НДН-Инфо

Информацию об этом редакции НДН.инфо подтвердили в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

«Земельный участок по ул. Линейной, 39 зарезервирован для создания благоустроенной озелененной территории общего пользования в память о погибших в трагедии с возможностью развития инфраструктуры социально-культурного назначения», — говорится в сообщении.

Ранее жители Новосибирска предложили на месте взорвавшейся пятиэтажки на улице Линейная, 39, открыть аллею памяти. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. В настоящее время инициатива собрала более 600 подписей.

Напомним, страшная трагедия, унёсшая жизнь 15 человек, в том числе 2-летнего ребёнка, произошла 9 февраля 2023 года. В августе 2023 года пострадавший от взрыва газа дом снесли.

Спустя почти год, в январе 2024 года, новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лжегазовиков Евгения Кавуна и Ирины Урбах. По версии следствия, по их вине произошла утечка газа в доме.

Александра Фоменко

строительство