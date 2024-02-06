Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Весенние солнышки: на Южном берегу Крыма раскрыли бутоны первые крокусы

В Крыму расцвели первые крокусы в феврале 2024.

Крым совершенно не считается с зимой, которая чувствует себя хозяйкой только в горах, например, на плато Ай-Петри и горе Чатыр-Даг.

Яркое доказательство пренебрежительного отношения к седовласой леди — колокольчики подснежников, атласные розы и солнечные крокусы, которыми можно полюбоваться на ЮБК.

Да-да, на полуострове уже раскрыли бутоны самые нетерпеливые крокусы.

— В Никитском ботаническом саду, вдали от протоптанных тропинок, появились маленькие солнышки — расцвел крокус узколистный. Этот первоцвет внесен в Красную книгу Севастополя, — такой пост сопровождает фото в соцсети.

Крокус или шафран узколистный — многолетнее клубнелуковичное травянистое растение, вид рода Шафран, семейства Ирисовые, или Касатиковые.

Вот такая славная компания собралась в Никитском саду: подснежники, розы и крокусы. Чуть и грянет Парад тюльпанов.

Весна не за горами! Хотя погода на полуострове не ахти, но все же уже становится теплее.

флора и фауна