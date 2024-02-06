Весенние солнышки: на Южном берегу Крыма раскрыли бутоны первые крокусы

Крым совершенно не считается с зимой, которая чувствует себя хозяйкой только в горах, например, на плато Ай-Петри и горе Чатыр-Даг.
Яркое доказательство пренебрежительного отношения к седовласой леди — колокольчики подснежников, атласные розы и солнечные крокусы, которыми можно полюбоваться на ЮБК.
Да-да, на полуострове уже раскрыли бутоны самые нетерпеливые крокусы.
— В Никитском ботаническом саду, вдали от протоптанных тропинок, появились маленькие солнышки — расцвел крокус узколистный. Этот первоцвет внесен в Красную книгу Севастополя, — такой пост сопровождает фото в соцсети.
Крокус или шафран узколистный — многолетнее клубнелуковичное травянистое растение, вид рода Шафран, семейства Ирисовые, или Касатиковые.
Вот такая славная компания собралась в Никитском саду: подснежники, розы и крокусы. Чуть и грянет Парад тюльпанов.
Весна не за горами! Хотя погода на полуострове не ахти, но все же уже становится теплее.