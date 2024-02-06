Циклон тот же, а погода будет уже другая. Температура в Петербурге упадет ниже нормы

Метеорологические условия в регионе сегодня продолжит формировать тыловая часть циклона — «Фонтанка» писала, что это обширная многоцентровая барическая депрессия Nadine. Поэтому большую часть дня небо продолжат закрывать плотные облака, а температурный фон будет постепенно понижаться и окажется немного ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».