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Циклон тот же, а погода будет уже другая. Температура в Петербурге упадет ниже нормы

Температура в Петербурге упадет ниже нормы.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 60% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Фонтанка.ру

В Петербурге начинается похолодание, ожидаются осадки.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 февраля в городе облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5−7 градусов, днем составит минус 4−6 градусов. На дорогах гололедица.

Метеорологические условия в регионе сегодня продолжит формировать тыловая часть циклона — «Фонтанка» писала, что это обширная многоцентровая барическая депрессия Nadine. Поэтому большую часть дня небо продолжат закрывать плотные облака, а температурный фон будет постепенно понижаться и окажется немного ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В ночь на 7 февраля температура опустится до минус 13−15 градусов, в пригородах местами до минус 17. Днём будет минус 10−12, небольшой снег.