Циклон тот же, а погода будет уже другая. Температура в Петербурге упадет ниже нормы

В Петербурге начинается похолодание, ожидаются осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 февраля в городе облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5−7 градусов, днем составит минус 4−6 градусов. На дорогах гололедица.
Метеорологические условия в регионе сегодня продолжит формировать тыловая часть циклона — «Фонтанка» писала, что это обширная многоцентровая барическая депрессия Nadine. Поэтому большую часть дня небо продолжат закрывать плотные облака, а температурный фон будет постепенно понижаться и окажется немного ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на 7 февраля температура опустится до минус 13−15 градусов, в пригородах местами до минус 17. Днём будет минус 10−12, небольшой снег.