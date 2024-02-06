Бывший вице-премьер Узбекистана Валерий Атаев скончался в Москве

Бывший вице-премьер Узбекистана скончался в своей квартире на Ленинском проспекте в Москве. По предварительным данным, он умер по естественным причинам, тем не менее полиция проводит проверку в установленном порядке.
Валерий Атаев в 1990-х годах занимал должность министра энергетики Узбекистана, затем был назначен вице-премьером, также возглавлял правление «Узбекнефтегаза». В 2009 году политик уехал в Москву, поскольку в Узбекистане на него было заведено уголовное дело по статьям о хищении и злоупотреблении полномочиями.
Он был объявлен в розыск, и в 2015 году по требованию Ташкента правоохранители задерживали его в Москве, но выяснилось, что на тот момент Атаев уже получил российское гражданство, поэтому Россия не стала выдавать его Узбекистану.