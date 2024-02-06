Звезда ТНТ высказалась в Воронеже о могиле Юрия Хоя

3 февраля юмористка канала ТНТ затронула темы работы, романтических отношений, разницы между провинциалками и столичными штучками и рассказала, что любит ходить по кладбищам, но к каким-то там простым «Михаилам», а к известным личностям. Артистка часто бывает на Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах.