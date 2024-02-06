Звезда ТНТ высказалась в Воронеже о могиле Юрия Хоя

3 февраля юмористка канала ТНТ затронула темы работы, романтических отношений, разницы между провинциалками и столичными штучками и рассказала, что любит ходить по кладбищам, но к каким-то там простым «Михаилам», а к известным личностям. Артистка часто бывает на Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах.
— Вот у вас в Воронеже «Сектор газа»… Завтра схожу на могилу Хоя, — сказала Виктория Складчикова.
Судя по соцсетям, стендап-комик так и не успела посетить Левобережное кладбище, где похоронен лидер группы «Сектор газа» Юрий Клинских.