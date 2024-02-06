Челябинских водителей предупредили о сильных метелях

«Уважаемые автомобилисты, просим вас воздержаться от поездок в данном направлении. При возникновении нештатных ситуаций телефон диспетчерской — (351) 237−88−92», — сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
Дорожные службы работают в усиленном режиме.
Сложная погодная ситуация сохраняется в Нагайбакском, Агаповском, Карталинском, Верхнеуральском и Брединском районах.
По данным челябинского гидрометцентра, в области 6 февраля ожидается гололед, ветер будет достигать 18 метров в секунду, снег с дождем. Температура воздуха днем будет достигать отметки плюс 4 градуса.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на Южном Урале восемь дорог регионального значения закроют для проезда транспорта из-за сильных метелей и снегопадов.