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Челябинских водителей предупредили о сильных метелях

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля, ФедералПресс. Южноуральских водителей просят не выезжать на юг области из-за мокрого снега и метелей, которые могут ограничить видимость и послужить причиной возникновения ДТП.
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«Уважаемые автомобилисты, просим вас воздержаться от поездок в данном направлении. При возникновении нештатных ситуаций телефон диспетчерской — (351) 237−88−92», — сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

Дорожные службы работают в усиленном режиме.

Сложная погодная ситуация сохраняется в Нагайбакском, Агаповском, Карталинском, Верхнеуральском и Брединском районах.

По данным челябинского гидрометцентра, в области 6 февраля ожидается гололед, ветер будет достигать 18 метров в секунду, снег с дождем. Температура воздуха днем будет достигать отметки плюс 4 градуса.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на Южном Урале восемь дорог регионального значения закроют для проезда транспорта из-за сильных метелей и снегопадов.