В Иркутском районе ликвидировали 19 свалок

В Иркутском районе несвоевременно не устранены 19 незаконных свалок на территории населенных пунктов и лесничеств.
— По данным прокуратуры, общая площадь этих свалок составляет более 11,3 га. Согласно информации, полученной от пресс-службы прокуратуры региона, эти свалки существовали уже длительное время, — пишет IrkutskMedia.
После выявления этих незаконных свалок, прокуратура направила иск в суд с требованием очистить все территории от отходов. Суд поддержал прокуратуру. Дальнейшая ликвидация незаконных свалок будет теперь контролироваться со стороны прокуратуры.