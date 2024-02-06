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В Иркутском районе ликвидировали 19 свалок

Это было сделано после вмешательства прокуратуры.
Источник: Прокуратура Иркутской области

В Иркутском районе несвоевременно не устранены 19 незаконных свалок на территории населенных пунктов и лесничеств.

— По данным прокуратуры, общая площадь этих свалок составляет более 11,3 га. Согласно информации, полученной от пресс-службы прокуратуры региона, эти свалки существовали уже длительное время, — пишет IrkutskMedia.

После выявления этих незаконных свалок, прокуратура направила иск в суд с требованием очистить все территории от отходов. Суд поддержал прокуратуру. Дальнейшая ликвидация незаконных свалок будет теперь контролироваться со стороны прокуратуры.

экология