Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 7 февраля, чтобы не потерять деньги

Согласно поверьям, 7 февраля ни в коем случае нельзя сквернословить и разговаривать на повышенных тонах. Злые слова, сказанные вами, могут обернуться против вас. По этой же причине не стоит сплетничать. В ближайшее время есть риск пострадать от слухов, а восстановить добрую репутацию будет очень и очень непросто.