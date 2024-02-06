Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 7 февраля, чтобы не потерять деньги

7 февраля верующие вспоминают Григория Богослова, в народном календаре — Григорьев день. В старину считалось необходимым помочь хотя бы одному человеку, тогда год пройдет удачно. При этом хвастаться своей благотворительностью запрещалось, чтобы не отпугнуть от себя удачу. Расскажем, какие приметы, связанные с деньгами, существовали у наших предков, и как вести себя 7 февраля тем, кто хочет разбогатеть.
Народные приметы на 7 февраля: что нельзя делать
Согласно поверьям, 7 февраля ни в коем случае нельзя сквернословить и разговаривать на повышенных тонах. Злые слова, сказанные вами, могут обернуться против вас. По этой же причине не стоит сплетничать. В ближайшее время есть риск пострадать от слухов, а восстановить добрую репутацию будет очень и очень непросто.
Чтобы не остаться без денег, в Григорьев день не выбрасывайте мусор. Вместе с ним ваш дом может покинуть благополучие и достаток. Старые вещи тоже лучше не отдавать, если не хотите столкнуться с нуждой.
Необычное правило старались соблюдать наши предки и при общении с девушками. Чтобы не сглазить красавицу, не делайте ей комплименты 7 февраля. В противном случае она может лишиться привлекательности и останется одинокой до конца своих дней.
В старину говорили, что в этот день глава семейства не должен возвращаться домой с пустыми руками. Если мужчина нарушит это правило, то все его близкие будут голодать до конца года. Чтобы не рисковать, лучше захватить в магазине хотя бы хлеб.
7 февраля можно строить планы на будущее, но рассказывать о них окружающим категорически запрещается. Желание поделиться намерениями может сыграть с вами злую шутку: воплотить идеи в жизнь, скорее всего не получится.
Если вам предстоит поездка, ни в коем случае не плюйте на дорогу. На Руси считали, что тогда в пути может случиться что-то плохое.
Не стоит затевать ремонт, чтобы не потревожить Домового. Если он рассердится, то будет пакостить хозяевам: прятать или разбрасывать вещи, шуметь по ночам и пугать детей.
Народные приметы на 7 февраля: что можно делать
Григорьев день — это время для благодарности. Чтобы притянуть в жизнь что-то хорошее, необходимо вспомнить все то добро, которое сделали для вас близкие. Проведайте своих друзей, поинтересуйтесь самочувствием пожилых соседей, подайте нищим у храма. Будьте щедры и милосердны, тогда скоро в ваш дом придут радостные вести.
Важно сохранять позитивный настрой в течение всего дня. Не стоит печалиться о прошлом и тревожиться о будущем, так вы проблем не решите. О том, что вас беспокоит, можно поговорить с близкими, они обязательно помогут вам советом или делом.
Разлить молоко 7 февраля — добрый знак. Согласно поверьям, в ближайшее время случится что-то неожиданное, но очень хорошее. Вы будете приятно удивлены поворотом событий.
Дата считается благоприятной для решения финансовых вопросов. Можно одалживать деньги, оформлять вклады и кредиты. Проблем с деньгами возникнуть не должно.
Чтобы привлечь богатство, спрячьте кусочек сахара, обернутого в белый платок, под порогом. Трижды обойдите со свечей свой дом по часовой стрелке, войдите в жилище и до следующего дня ни с кем не разговаривайте.
Приметы о погоде на 7 февраля
На Руси бытовало мнение, что погода в первой половине дня 7 февраля подскажет, каким будет следующий декабрь. Также изменения в природе могут намекнуть, чего ждать от весны и лета.
Если утром будет пасмурно, весна придет рано. Март будет теплым месяцем, заморозков можно не бояться.
Солнечный Григорьев день сулит скорое похолодание. В ближайшее время температура понизится на несколько градусов.
Звездное небо в ночь на 7 февраля обещает потепление в течение недели.
Вьюга 7 февраля предвещает богатый урожай. Лето будет жарким.
Именины 7 февраля
7 февраля именины отмечают Григорий, Владимир, Анатолий и Петр. Также поздравить нужно Степана и Виталия.