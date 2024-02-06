Около −6° ожидается в Иркутске 7 февраля

Температура ночью −22,-27°, при облачной погоде −12,-17°, в верхнеленских районах −26,-31°, днем −4,-9°, при облачной погоде −14,-19°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами до +1°, на севере Катангского района ночью −31,-36°, днем −24,-29°.