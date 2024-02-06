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Около −6° ожидается в Иркутске 7 февраля

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в Иркутской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 64% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В северных районах местами небольшой снег, в северо-восточных и ночью в Киренском районах — небольшой, местами умеренный снег.

Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Температура ночью −22,-27°, при облачной погоде −12,-17°, в верхнеленских районах −26,-31°, днем −4,-9°, при облачной погоде −14,-19°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами до +1°, на севере Катангского района ночью −31,-36°, днем −24,-29°.

В Иркутске завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, температура ночью −20,-22°, днем −5,-7°.