Около −6° ожидается в Иркутске 7 февраля

В северных районах местами небольшой снег, в северо-восточных и ночью в Киренском районах — небольшой, местами умеренный снег.
Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
Температура ночью −22,-27°, при облачной погоде −12,-17°, в верхнеленских районах −26,-31°, днем −4,-9°, при облачной погоде −14,-19°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами до +1°, на севере Катангского района ночью −31,-36°, днем −24,-29°.
В Иркутске завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, температура ночью −20,-22°, днем −5,-7°.