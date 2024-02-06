Иркутянин отправится под арест за публичное демонстрирование своей фотографии со свастикой

Как установил суд, 33-летний иркутянин разместил объявление о поиске работы на сайте «Авито». Вместе с объявлением он разместил фотографию с голым торсом. При этом на теле мужчины была татуировка в виде нацистской свастики. Теперь некоторое время он проведёт за решёткой.
Октябрьским районным судом г. Иркутска мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ [Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики] и ему назначено административное наказание в виде ареста сроком 10 суток, — уточняется на сайте суда.
Во время судебного заседания мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Решение суда пока в законную силу не вступило.