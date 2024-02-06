Иркутянин отправится под арест за публичное демонстрирование своей фотографии со свастикой

Как установил суд, 33-летний иркутянин разместил объявление о поиске работы на сайте «Авито». Вместе с объявлением он разместил фотографию с голым торсом. При этом на теле мужчины была татуировка в виде нацистской свастики. Теперь некоторое время он проведёт за решёткой.