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Иркутянин отправится под арест за публичное демонстрирование своей фотографии со свастикой

Октябрьский районный суд Иркутска вынес решение по административному делу, заведённому на местного жителя. Он публично демонстрировал нацистскую символику. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.
Источник: ТК Город

Как установил суд, 33-летний иркутянин разместил объявление о поиске работы на сайте «Авито». Вместе с объявлением он разместил фотографию с голым торсом. При этом на теле мужчины была татуировка в виде нацистской свастики. Теперь некоторое время он проведёт за решёткой.

Октябрьским районным судом г. Иркутска мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ [Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики] и ему назначено административное наказание в виде ареста сроком 10 суток, — уточняется на сайте суда.

Во время судебного заседания мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Решение суда пока в законную силу не вступило.