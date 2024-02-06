Появилась новая и точная информация о работе аэропорта Сочи после разгула стихии

Аэропорт Сочи возвращается к обычному графику работы после непогоды, обрушившейся на курорт 4 и 5 февраля. Утром 6 февраля в аэрогавани приняли 19 бортов, ранее отправленных на запасные аэродромы, восемь рейсов обслужены и вылетели в пункты назначения, еще 11 бортов вскоре отправятся в рейс.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, на запасных аэродромах еще остаются 19 судов. Отправка пассажиров в города назначения ведется, но в аэрогавани предупреждают, что в настоящее время вероятны накладки в обслуживании задержанных и прибывающих по расписанию бортов.
— Благодарим вас за понимание, и взаимоподдержку, надеемся, что погода позволит всем сегодня улететь по своим городам и добраться в Сочи, — обратилась пресс-служба аэропорта к пассажирам..
Улетающих просят внимательно слушать объявления в чистой зоне и следить за информацией на экранах, чтобы не пропустить посадку.
По данным ряда СМИ, ссылающихся на пресс-службу аэропорта, количество самолетов, прибывших с запасных аэродромов в аэропорт Сочи, выросло до 29, остальные 9 бортов приземлятся в течение трех часов.
Данные о вылетах и ситуации в аэропорту можно получить с помощью телеграм-бота @AerodinamikaBot (12+), а также по телефону\ аэропорта: +7−800−301−19−91.
Напомним, 5 февраля неблагоприятные метеоусловия внесли корректировки в расписание сочинского аэропорта. Некоторые рейсы не смогли приземлиться в Сочи и были отправлены на запасные аэродромы. Часть рейсов была задержана.