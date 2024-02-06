Появилась новая и точная информация о работе аэропорта Сочи после разгула стихии

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, на запасных аэродромах еще остаются 19 судов. Отправка пассажиров в города назначения ведется, но в аэрогавани предупреждают, что в настоящее время вероятны накладки в обслуживании задержанных и прибывающих по расписанию бортов.