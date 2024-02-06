Нижегородский актер Олег Тактаров рассказал о нападении в Техасе

Актер, бывший боец ММА из Сарова Нижегородской области Олег Тактаров рассказал о на него нападении в Техасе. Выпуск программы «Жизнь и судьба» с его участием вышел 5 февраля.
Нижегородец около года прожил в Техасе, снимался там в боевике «Хищники» (18+). Штат граничит с Мексикой, поэтому обстановка там была напряженной.
По словам Олега Тактарова, соседние штаты контрастны: со стороны Лос-Анджелеса — цветущий город, а с другой стороны — чернота и разруха.
Актер назвал мексиканцев страшными людьми, отметив, что в тех местах, где он жил, находится центр наркоторговли. Около двух лет назад на спортсмена напала банда из 10 человек.
Нападавшие ударили нижегородца свинцовым слеппером в кожаном переплете под основание черепа. Олег Тактаров потерял сознание.
«Очнулся от того, что задыхался. Когда я пытался голову повернуть, получал удар каждый раз… Ну, ничего выжили, оклемались, все хорошо», — заключил спортсмен.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Олег Тактаров тестирует нижегородские проруби.