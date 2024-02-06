Мэр Сергей Шелест пригласил горожан на бесплатные фестивали в «Омской крепости»

Проходить они будут в «Омской крепости».
Первый из них — «Московское царство — Тарский дозор» — можно будет посетить уже в это воскресенье, 11 февраля.
Всех пришедших ждут зрелищные мастер-классы, возможность попробовать блюда русской кухни и увидеть военную форму XVII века. А также уникальная интерактивная экскурсия.
«Проект, обобщенный названием “Образовательный исторический фестиваль “Омская область — земля героев”, создан коллективом военно-исторического клуба “Кованая рать — Служилые люди Сибири” и поддержан Фондом президентских грантов”, — написал Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Начинаться фестивали будут в час дня, вход свободный.
Ранее мы сообщали, что в «Омской крепости» установили самый большой в регионе флагшток для российского триколора. Размер флага — 6,6×10 метров.
Также в «Омской крепости» в эти новогодние праздники была установлена главная городская ёлка.