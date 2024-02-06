Райдеры утопают в сугробах. Горные районы Сочи оказались в снежном плену

В горах Сочи сугробы растут не по дням, а по часам. За сутки там выпало больше месячной нормы осадков.
«Осадкомер метеостанции Горная Карусель зафиксировал 130 мм осадков в горных районах Сочи», — сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
Уже накануне вечером райдеры утопали в снегу. На курортах трассы непрерывно перекатывают ратраками, чтобы уплотнить склоны. Большинство трасс 6 февраля закрыты из-за продолжающегося снегопада и плохой видимости в горах, местами объявили лавинную опасность.
«В горах продолжается сильный ветер. Порывы на пике достигают 23−28 м/сек (что равняется 82,8−100,8 км/час). С 3 по 6 февраля выпало более 200 сантиметров снега, плюс большие объемы снега скапливаются на высоте 2000 метров, в основном, за счет переноса ветром с южного склона на северный, это усугубляет лавиноопасность. Принимайте взвешенное решение о необходимости поездки в горы в таких непростых погодных условиях», — сообщили представители горных курортов.
По прогнозам, до конца суток 6 февраля в горной зоне ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица. Водителей просят не выезжать в горы на летней резине.
«Расчистка дорог в горном кластере ведется круглосуточно. Работают 74 спецмашины, израсходовано более 300 тонн противогололедных материалов для обработки трасс. Убедительная просьба не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог, а также в непосредственной близости от перекрестков. Транспортные средства создают помехи дорожным службам и мешают при расчистке снега», — отметили в мэрии Сочи.
В случае ЧС жителям и гостям курорта советуют звонить с мобильных телефонов по номеру 112.