Райдеры утопают в сугробах. Горные районы Сочи оказались в снежном плену

«В горах продолжается сильный ветер. Порывы на пике достигают 23−28 м/сек (что равняется 82,8−100,8 км/час). С 3 по 6 февраля выпало более 200 сантиметров снега, плюс большие объемы снега скапливаются на высоте 2000 метров, в основном, за счет переноса ветром с южного склона на северный, это усугубляет лавиноопасность. Принимайте взвешенное решение о необходимости поездки в горы в таких непростых погодных условиях», — сообщили представители горных курортов.