Рак у Карла III был диагностирован на ранней стадии

Врачи диагностировали у короля Великобритании Карла III рак на ранней стадии, в связи с чем специалисты говорят о благоприятном прогнозе лечения. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, монарх знал о своем диагнозе с начала прошлой недели. О болезни он рассказал близким родственникам во время телефонного звонка. Отмечается, что среди первых проинформированных был и принц Гарри, который в ближайшее время прилетит в Великобританию для встречи с отцом.
Как пишет источник, семья и друзья «были поражены» положительным настроем Карла III и его решимостью продолжать вести свои дела «как обычно».
5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III диагностировали рак. Болезнь была выявлена во время госпитализации короля из-за увеличения простаты. На время лечения монарх отложит участие в публичных мероприятиях, но продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме.
В заявлении представители королевской семьи также отметили, что король уверен в эффективности лечения и надеется скорее вернуться к исполнению государственных обязанностей.
В середине января 2024 года стало известно, что Карл III пройдет курс лечения в связи с увеличенной предстательной железой. 26 января короля госпитализировали, в тот же день ему сделали операцию, которую тот перенес успешно. 29 января врачи выписали монарха из больницы, посоветовав ему отложить запланированные на ближайшее время публичные мероприятия.