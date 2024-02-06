Рак у Карла III был диагностирован на ранней стадии

По данным издания, монарх знал о своем диагнозе с начала прошлой недели. О болезни он рассказал близким родственникам во время телефонного звонка. Отмечается, что среди первых проинформированных был и принц Гарри, который в ближайшее время прилетит в Великобританию для встречи с отцом.