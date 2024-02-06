Знак бесконечности, мистика ступенек и арест создателя: Шесть секретов Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

Сегодня, 6 февраля, во всем мире отмечается день ступенек и лестниц. Праздник призван привлечь внимание к здоровому образу жизни и пешим прогулкам. И Нижнему Новгороду в этом смысле есть, чем похвастать — одной из главных городских достопримечательностей по праву считается знаменитая Чкаловская лестница. До присоединения Крыма это была самая длинная лестница в России, насчитывающая 560 ступеней. В честь праздника «Комсомолка» собрала шесть фактов о Чкаловской лестнице.
Стройке помешала война
Во времена царской России на месте нынешней Чкаловской лестницы располагался, так называемый, Волжский откос. Это место было весьма популярным и у самих нижегородцев, и у гостей города. На его вершине находился полукруглый выступ, который служил отличной смотровой площадкой. С нее открывался волшебный вид на Борскую пойму. Впервые об идее строительства чудо-лестницы заговорили еще в 1939 году. Тогдашний глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин задумал создать лестницу, превосходящую Потемкинскую в Одессе. Однако этому проекту тогда не суждено было сбыться — в июне 1941 года началась война, и стране было уже не до глобальных строек.
Построена в честь Сталинградской битвы
К этой идее вернулись только в 1943 году, когда началось восстановление города Горького, серьезно пострадавшего от фашистских бомбардировок. Создателями проекта грандиозного объекта стали ленинградские архитекторы Александр Яковлев, Лев Руднев и Владимир Мунц. Когда проект уже был готов, его идейный вдохновитель Александр Шульпин отправился в Москву за деньгами. В столице долго раздумывали, но потом все же дали добро на строительство. Огромная лестница должна была ознаменовать собой победу в Сталинградской битве. Назвать ее тоже планировалось Сталинградской.
Строили всем городом
На строительстве лестницы трудился едва ли не весь город, в том числе и пленные немцы. Полностью завершить гигантскую стройку удалось только в 1949 году. На ее создание было затрачено 7 миллионов рублей — немыслимая сумма по тем временам. Сразу после торжественного открытия ее главный создатель Александр Шульпин отправился в тюрьму — его обвинили в растрате народных денег. Реабилитировали его только после смерти Сталина.
Люди окрестили Чкаловской
Вообще настоящее название лестницы Волжская. Однако сами нижегородцы очень быстро окрестили ее Чкаловской, в честь установленного на ее вершине памятника легендарному летчику. Это место на слиянии Оки и Волги летчик облюбовал еще при своей жизни. Именно здесь он мечтал установить памятник Горькому и даже обсуждал образ будущего монумента со скульптором. Но когда в 1938 году Валерий Чкалов разбился во время испытания нового истребителя И-180, место это определили для памятника самому летчику. Его автором стал друг Чкалова скульптор Исаак Менделевич. На поверхности пьедестала нанесена карта Северного полушария с указанием маршрутов двух беспосадочных перелетов Чкалова.
Знак бесконечности
Главная нижегородская лестница построена в форме восьмерки. Многие историки уверены, что она представляет собой знак бесконечности. Однако истинное объяснение куда сложнее и связано оно со Сталинградской битвой. Двумя полукольцами фашистские войска окружали Сталинград, а идущий к Волге прямой марш ступенек символизирует собой освобождение советских защитников из фашистских тисков.
Место забегов
Подъем по знаменитой лестнице — это отличное испытание на выносливость для туристов и самих нижегородцев. Не случайно в день города здесь принято устраивать забег. Победитель этого необычного соревнования становится обладателем автомобиля, поэтому незадолго до праздника здесь можно увидеть тренирующихся бегунов.