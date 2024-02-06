Знак бесконечности, мистика ступенек и арест создателя: Шесть секретов Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

Во времена царской России на месте нынешней Чкаловской лестницы располагался, так называемый, Волжский откос. Это место было весьма популярным и у самих нижегородцев, и у гостей города. На его вершине находился полукруглый выступ, который служил отличной смотровой площадкой. С нее открывался волшебный вид на Борскую пойму. Впервые об идее строительства чудо-лестницы заговорили еще в 1939 году. Тогдашний глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин задумал создать лестницу, превосходящую Потемкинскую в Одессе. Однако этому проекту тогда не суждено было сбыться — в июне 1941 года началась война, и стране было уже не до глобальных строек.