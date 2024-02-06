В Краснодар доставили 16 электробусов «Volgabus»

В Краснодар на днях российский машиностроительный холдинг «Volgabus» доставил 16 электробусов. Об этом журналистам рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.



Проверку и оформление прибывшего в кубанскую столицу общественного транспорта уже провели. Вскоре он выйдет на маршрут 2Е «Железнодорожный вокзал Краснодар 1 — Троллейбусное депо», который пользуется популярностью среди туристов. Электробусы будут передвигаться по центральным улицам города.



Стоимость контракта составила 914,56 миллиона рублей. В 2024 году также планируется закупка еще 7 электробусов и 4 зарядных станций на общую сумму в 473,4 миллиона рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на профильное ведомство.



Ранее «Новая Кубань» писала, что в кубанскую столицу доставили первый белорусский трамвай. Вместимость общественного транспорта составила более 100 человек. Трамвай адаптирован для маломобильных людей, а его система датчиков и видеонаблюдения позволяет отслеживать поток пассажиров.