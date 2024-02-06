The Times: принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Карла III

Под вопросом оказались, как полагает издание, и запланированные визиты Карла III в Австралию и Канаду, а также его участие во встрече руководителей стран британского Содружества в Самоа. Согласно же графику наследника, в среду он появится в качестве государственного деятеля в форме королевских ВВС на церемонии награждения в Виндзорском замке. Среди тех, кто получит награду из рук принца, будет английская футболистка Эллен Уайт, которая помогла женской сборной Англии по футболу выиграть главный трофей на чемпионате Европы в 2022 году.