Ученые НАН прогнозируют рост числа онкозаболеваний в Беларуси

«То есть если сравнивать с предыдущими годами, вроде бы как резкий рост наблюдается — по 5 тысяч в год. Но на самом деле мы еще не достигли прогнозных показателей, не до конца вышли из этой ямы снижения заболеваемости. Прогнозная цифра была около 60 тысяч», — отметил ученый.