Ученые НАН прогнозируют рост числа онкозаболеваний в Беларуси

МИНСК, 6 фев — Sputnik. В 2023 году в Беларуси было выявлено порядка 56 тысяч новых случаев онкологии, это предварительные данные, заявил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, академик НАН Сергей Красный.
Каждый год в республике выявляется не менее 50 тысяч онкологических заболеваний.
Академик привел статистику: в 2019 году до пандемии коронавируса эта цифра составляла 54,5 тысячи. После чего произошел резкий спад.
«Если бы мы прогнозировали обычную ситуацию без эпидемии COVID-19, число новых случаев к 2023 году должно было достигнуть 59−60 тысяч».
Снижение заболеваемости онкологией в Беларуси произошло в 2020 году — почти на 20%. Пациентов с раком стало меньше примерно на 10 тысяч.
Такая же ситуация наблюдалась в 2021-м, когда на первый план вошла борьба с коронавирусом.
В 2022 году все вернулось на свои места: было зарегистрировано более 51 тысячи случаев онкологии. А по предварительным итогам 2023-го эта цифра составила 56 тысяч случаев.
«То есть если сравнивать с предыдущими годами, вроде бы как резкий рост наблюдается — по 5 тысяч в год. Но на самом деле мы еще не достигли прогнозных показателей, не до конца вышли из этой ямы снижения заболеваемости. Прогнозная цифра была около 60 тысяч», — отметил ученый.
По его словам, в 2024-м и последующих годах прогнозируется увеличение онкозаболеваний в Беларуси.