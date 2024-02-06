За долг по алиментам у заключённого забрали долю в квартире в Иркутске

Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по региону.
Мужчина имел двух детей от разных жён, но алименты на их содержание не платил, накопив около двух миллионов рублей долга. Горе-папаша злоупотреблял спиртным, не работал, воровал и торговал наркотиками. Когда его осудили и отправили в колонию, он было обрадовался — но срок не повод, чтобы не платить алименты.
Приставы установили, что у алиментщика есть квартира в Шелехове и доля в квартире в Иркутске. На долю был наложен арест, после чего её выкупил владелец другой доли в той же квартире по рыночной цене. Деньги в равных долях были перечислены детям, но долг по алиментам до сих пор полностью не погашен.