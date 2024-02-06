За долг по алиментам у заключённого забрали долю в квартире в Иркутске

Приставы установили, что у алиментщика есть квартира в Шелехове и доля в квартире в Иркутске. На долю был наложен арест, после чего её выкупил владелец другой доли в той же квартире по рыночной цене. Деньги в равных долях были перечислены детям, но долг по алиментам до сих пор полностью не погашен.