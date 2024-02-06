Из-за погоды на Балтике могут задерживаться поставки грузов в Калининград

В начале февраля 2024 года в Балтийском море прогнозируется штормовая погода, а в районе портов «Санкт-Петербург» и «Усть-Луга» тяжелая ледовая обстановка, возможны задержки рейсов и грузовых операций.
«Железнодорожные паромы, работающие на линии “Усть-Луга — Балтийск”, имеют высокий ледовый класс, который позволяет им осуществлять самостоятельное плавание без ледокольной проводки», — сообщили в пресс-службе паромного оператора «Оборонлогистика».
Сухогрузы «Спарта», «Спарта II» и «Пижма», работающие на контейнерной линии «Санкт-Петербург — Калининград», также имеют ледовый класс, но в акватории Большого порта Санкт-Петербург следуют в сопровождении ледоколов.