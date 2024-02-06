Возложения цветов, часы памяти и реконструкция боя: какие мероприятия пройдут в Краснодаре в День освобождения города от фашистских захватчиков

На Кубани 12 февраля будет отмечаться 81-летие со дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в региональном центре пройдут различные патриотические акции. В их числе — возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам, а также реконструкция эпизода финального боя за город.



В администрации Краснодара рассказали о мероприятиях, которые будут организованы в кубанской столице к годовщине освобождения регионального центра. Так, сегодня, 6 февраля, на улице Парковой в Старокорсунском сельском поселении проходит возложение цветов.



Завтра, 7 февраля, в поселке Белозерном в ДК откроется выставка «Пришла Победа в Краснодар». Она будет работать до 19 февраля.



8 февраля также откроется экспозиция «Герои Победы — люди и города!». Картины будут представлены в Доме культуры и спорта в станице Елизаветинской. Здесь же в полдень в четверг пройдет спортивно-оздоровительное мероприятие «Бравые ребята».



Также в течение 8 февраля для горожан пройдут литературно-музыкальная гостиная «81 год спустя…», час мужества «Когда под Краснодаром шли бои» и концерт «Память сердца».



Еще одна выставка — «Дороги, опаленные войной» — начнет работать в краснодарском поселке Лазурный 9 февраля. Вместе с тем в пятницу будут организованы тематическая лекция «Краснодар — 1942−1943», концерт «Воинская слава родной Кубани» и молодежная акция «Мы помним, мы гордимся».



На выходных в кубанской столице откроется выставка «Великий день великих лет», а также пройдут православно-патриотическая эстафета «Свеча памяти», концерты и тематические мероприятия в городских парках.



В понедельник 12 февраля для горожан будет организована самая обширная программа. Так, в 12:00 в Краснодаре пройдут Георгиевская акция школьников и историко-патриотическое мероприятие «Мы помним февраль 43-го…».



«12:30 — “Пришла Победа в Краснодар” — час исторической памяти. 13:30 — “Стихи и песни, рожденные в окопах” — литературно-музыкальный час. 14:00 — Реконструкция эпизода боя освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков», — рассказали в пресс-службе администрации города.



Также в годовщину освобождения Краснодара возложат цветы к памятникам и час памяти.



Подробнее о времени и месте проведения этих и других мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения Краснодара от фашистских захватчиков можно узнать по ссылке.