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После селя в Сочи заменят 50 метров железной дороги

В Сочи вводят в график поезда, задержанные из-за схода селя.

После селя в Сочи заменят 50 метров железной дороги. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

«Задача — как можно скорее завершить восстановительные работы, чтобы запустить движение поездов. Все службы работают слаженно. Уборка грунта на месте оползня продолжается без остановки», — написал мэр Сочи в своем telegram-канале.

Уточняется, что на склоне установили дополнительные маяки для мониторинга оползневого процесса.

Тем временем пассажиров поездов подвозят к станциям на автобусах из Дагомыса. Отправление к местам назначения проводят из Лоо, Якорной Щели и Лазаревского. Задержанные из-за селя поезда входят в график. Задержка рейсов сейчас не превышает трех часов.