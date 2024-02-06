После селя в Сочи заменят 50 метров железной дороги

Тем временем пассажиров поездов подвозят к станциям на автобусах из Дагомыса. Отправление к местам назначения проводят из Лоо, Якорной Щели и Лазаревского. Задержанные из-за селя поезда входят в график. Задержка рейсов сейчас не превышает трех часов.