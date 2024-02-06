Маршрут следовавших через Волгоград поездов изменен после ЧП в Сочи

Напомним, вечером 4 февраля сель сошел между Дагомысом и Лоо, завалив железную дорогу в Сочи. Второй день завалы разбирают в круглосуточном режиме. Путь со стороны моря уже полностью очищен. На сегодня задержка большинства поездов не превышает 3 часов. На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров подвозят к месту назначения на автобусах. На всех вокзалах Большого Сочи организованы пункты питания и отдыха.