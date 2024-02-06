Маршрут следовавших через Волгоград поездов изменен после ЧП в Сочи

После схода селя на участке железной дороги Дагомыс — Лоо продолжаются работы. Из-за ЧП в Сочи изменили маршруты поезда, следующие с Черноморского побережья через Волгоград. Так, пассажирские поезда № 13 Саратов — Имеретинский курорт и № 346 Адлер — Нижневартовск будут отправляться со станции Лазаревская, поезд № 353 Пермь — Имеретинский Курорт пойдет от остановки Якорная Щель. Об изменениях в организации перевозок пассажиров сообщили в РЖД.
— Тех, кто ожидает отправления поезда, информируем обо всех подробностях по смс. Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производятся в кассах без удержания сборов и дополнительных плат, — рассказали в РЖД.
Напомним, вечером 4 февраля сель сошел между Дагомысом и Лоо, завалив железную дорогу в Сочи. Второй день завалы разбирают в круглосуточном режиме. Путь со стороны моря уже полностью очищен. На сегодня задержка большинства поездов не превышает 3 часов. На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров подвозят к месту назначения на автобусах. На всех вокзалах Большого Сочи организованы пункты питания и отдыха.