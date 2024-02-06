В Самаре все 12 новых белорусских трамваев выйдут на линию в 2024 году

В Самаре в этом году по улицам будут курсировать все 12 новых трамваев белорусского производства. Недостающие три трамвая привезут в областную столицу до середины февраля. Об этом сообщили в городской администрации.
— Новые трамваи белорусского производства продолжают поступать. Из 12 вагонов получено 9. В том числе 2 вагона прошли процедуру приемки, а после были выпущены на линию. Оставшиеся 3 трамвая будут отправлены в Самару до середины февраля, — информирует пресс-служба мэрии.
Напомним, в Самаре собираются также модернизировать старые трамваи. МП «ТТУ» планирует установить на Tatra T3 новые кузова с современным оборудованием, салоном, а также кондиционерами, USB-разъемами