САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит плановое обследование в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Театре имени Ленсовета.
«[Михаил Боярский] проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Все спектакли сохраняются без замен. Ближайший 20 февраля», — сказал собеседник агентства.
В конце ноября 2023 года Боярский перенес инфаркт и попал в Мариинскую больницу, его выписали 4 декабря. Несколько запланированных на первую половину этого месяца спектаклей с его участием в Театре имени Ленсовета были заменены.