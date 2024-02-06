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Михаил Боярский проходит плановое обследование в Мариинской больнице

Все спектакли с участием артиста сохраняются без замен.
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит плановое обследование в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Театре имени Ленсовета.

«[Михаил Боярский] проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Все спектакли сохраняются без замен. Ближайший 20 февраля», — сказал собеседник агентства.

В конце ноября 2023 года Боярский перенес инфаркт и попал в Мариинскую больницу, его выписали 4 декабря. Несколько запланированных на первую половину этого месяца спектаклей с его участием в Театре имени Ленсовета были заменены.

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