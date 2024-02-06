Участникам СВО из Перми определили размеры участков для индивидуального жилищного строительства

Соответствующий проект внесен в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.



Как указано в документе, земельные участки могут получить как военнослужащие и добровольцы, так и члены их семей. Размер участков будет варьироваться от 450 кв. м до 1,2 тыс. кв. м. Контролировать исполнение этого решения будет комитет гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.



Ранее размеры земельных участков для передачи в собственность участникам СВО и членам их семей утвердила дума Добрянского округа. Минимальный размер участка под индивидуальное жилищное строительство в уже существующей застройке составит 0,04 га, при формировании новой застройки — 0,06 га, максимальный размер — 0,3 га. Для ведения животноводства или деятельности фермерского хозяйства — от 0,25 га до 0,5 га. Также установлены размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.



Напомним, краевой закон, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков участникам СВО и членам их семей в собственность на территории Пермского края, был принят в конце 2023 года.