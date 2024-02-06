Для участников программы «Миллион призов» приготовили новые категории поощрений

Для представителей старшего поколения, которые отдадут свой голос онлайн на президентских выборах, подготовят вознаграждение в виде одной тысячи баллов. Их можно будет потратить в аптеках — партнерах акции «Миллион призов». Подобный способ позволит не только привлечь старшее поколение к дистанционному голосованию, но и сможет познакомить их с сервисами портала mos.ru, благодаря которым можно записаться онлайн на прием к врачу, оплатить услуги ЖКХ и совершить другие действия, сообщил основатель аптечной сети «Столички» Евгений Нифантьев.