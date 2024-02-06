Для участников программы «Миллион призов» приготовили новые категории поощрений

Принять участие в акции в 2024 году смогут москвичи, проголосовавшие на выборах президента в онлайн-формате. В этом году МТПП решила утвердить три категории поощрений: для тех, кто впервые проголосует онлайн, а также для людей в возрасте до 25 и от 60 лет.
Президент палаты Владимир Платонов отметил, что онлайн-голосование для Москвы стало привычным делом. Оно завоевало прочное доверие избирателей.
«Одна из социальных задач “Миллиона призов” — это повышение гражданской активности москвичей, ведь мы подаем пример всей стране. Это особенно важно в таком ответственном мероприятии, как выборы президента России», — заявил он.
Голосующие онлайн впервые гарантированно получат по одной тысяче призовых баллов. При этом для них сохранится возможность выиграть дополнительные призы в рамках акции.
Молодые избиратели в возрасте до 25 лет включительно, которые проголосуют на президентских выборах онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.
Для представителей старшего поколения, которые отдадут свой голос онлайн на президентских выборах, подготовят вознаграждение в виде одной тысячи баллов. Их можно будет потратить в аптеках — партнерах акции «Миллион призов». Подобный способ позволит не только привлечь старшее поколение к дистанционному голосованию, но и сможет познакомить их с сервисами портала mos.ru, благодаря которым можно записаться онлайн на прием к врачу, оплатить услуги ЖКХ и совершить другие действия, сообщил основатель аптечной сети «Столички» Евгений Нифантьев.
Розыгрыш призов будет проводиться на сайте ежедневно с 16 по 18 марта. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел. Всего разыграют 3,5 миллиона призов.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.