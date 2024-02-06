За прошлый год почти 2 тыс. детей-сирот получили жильё в Кузбассе

«В январе этого года мы вручили ещё 1050 сертификатов на приобретение жилья, по 3 миллиона рублей каждый. В Кузбассе разработана дорожная карта по сокращению очередности до 2030 года. Но это очень большой срок, мы не имеем права столько ждать. Необходимо пересмотреть сроки, сдвинуть график на ближайшие годы, при необходимости — выделить дополнительные средства», — сказал Сергей Цивилев.