За прошлый год почти 2 тыс. детей-сирот получили жильё в Кузбассе

По данным правительства Кузбасса, за 2023 год жилищные условия улучшили 1 922 детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. Из них 859 получили жильё по спецнайму, а 1063 приобрели при помощи сертификатов.
«В январе этого года мы вручили ещё 1050 сертификатов на приобретение жилья, по 3 миллиона рублей каждый. В Кузбассе разработана дорожная карта по сокращению очередности до 2030 года. Но это очень большой срок, мы не имеем права столько ждать. Необходимо пересмотреть сроки, сдвинуть график на ближайшие годы, при необходимости — выделить дополнительные средства», — сказал Сергей Цивилев.
Также в текущем году более 700 кузбассовцев этой категории обеспечат жильём за счёт субвенции. На это направят 2,2 млрд рублей, из них почти 516 млн рублей — из федерального бюджета, остальное из областного.