Утром 7 февраля жители Башкирии смогут увидеть Венеру рядом с Луной.

«Светила появятся над горизонтом незадолго до восхода Солнца: Венера восходит за 1 час 15 минут до Солнца — в 07.41 по уфимскому времени. Луна взойдет на 27 минут позже — в 08.08, а Солнце — в 08.56. Так что Венера с Луной будут видны на фоне зари очень низко над горизонтом. И Венера, и Луна будут видны в созвездии Стрельца», — рассказали в планетарии.