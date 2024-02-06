Утром 7 февраля жители Башкирии смогут увидеть Венеру рядом с Луной.

Специалисты уфимского планетария призывают жителей Башкирии понаблюдать за небесными светилами. Так, утром 7 февраля можно будет полюбоваться Венерой и Луной на фоне зари.
«Светила появятся над горизонтом незадолго до восхода Солнца: Венера восходит за 1 час 15 минут до Солнца — в 07.41 по уфимскому времени. Луна взойдет на 27 минут позже — в 08.08, а Солнце — в 08.56. Так что Венера с Луной будут видны на фоне зари очень низко над горизонтом. И Венера, и Луна будут видны в созвездии Стрельца», — рассказали в планетарии.
Постепенно Венера растает в солнечном свете. А серпик старой Луны будет виден и на дневном небе очень низко над южным горизонтом, до тех пор, пока Луна в 13.25 не скроется под горизонтом.
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