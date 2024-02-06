После урагана закрыт Никитский ботсад

В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии, утром морской транспорт Севастополя приостанавливал работу. На дороги крымского южнобережья из-за непогоды сошли селевые потоки, подтоплен участок в Алуштинском городском округе. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на юге Крыма сохраняется: днем 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22−27 м/с.