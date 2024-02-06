После урагана закрыт Никитский ботсад

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Из-за последствий урагана все парки Никитского ботанического сада во вторник закрыты для посещения. Как сообщил РИА Новости Крым заведующий отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры НБС Александр Шармагий, сейчас сотрудники приводят территорию в порядок.
«Сильным ураганным ветром в ночь с 5 на 6 февраля в парках Никитского ботанического сада повреждены довольно много крупных и мелких ветвей различных древесных растений. В основном пострадали хвойные растения — кипарисы, Гималайские кедры», — рассказал Шармагий.
По его словам, сейчас работы по обследованию территорий сада практически завершены, сотрудники ведут расчистку парков, чтобы устранить любые возможные угрозы здоровью сотрудников и посетителей.
«Если сегодня мы не справимся с уборкой, то парки будут закрыты и завтра — все нужно более детально исследовать», — констатировал сотрудник ботсада.
В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии, утром морской транспорт Севастополя приостанавливал работу. На дороги крымского южнобережья из-за непогоды сошли селевые потоки, подтоплен участок в Алуштинском городском округе. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на юге Крыма сохраняется: днем 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22−27 м/с.