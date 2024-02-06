Воронежский камерный театр показал премьеру с танцами в воздухе

Камерный показал воронежцам свежую премьеру. Артистка танцтруппы театра Ольга Рыжкова поставила спектакль по мотивам романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». В произведении писателя, умершего летом 2023-го, рассказывается история чешского врача и его отношении к женщинам, смыслу жизни в период событий Пражской весны. Роман о любви, непростых человеческих отношениях и о пути человека, попавшего в жернова истории.
«Легкость бытия» Ольги Рыжковой — стильная история о свободе выбора, рассказанная выразительным пластическим языком.
— Этот спектакль — о любви, свободе и выборе. Как быть свободным? Как остаться собой, когда обстоятельства нависают над тобой, мир словно на пороховой бочке, а от твоего решения будто бы ничего не зависит?- рассуждает хореограф. — Свобода — в выборе проживать или не проживать, смотреть или отвернуться, чувствовать или закрываться от чувств. Мой выбор — любить. Жизнь из любви обязательно найдет себе дорогу, а в трещине бетона прорастет цветок.
Жернова истории побеждает любовь. Спектакль завершается красивой сценой полета героев.
Ольга Рыжкова в качестве хореографа дебютировала на фестивале Context. Diana Vishneva (Москва) с работой «Клетка» в 2020 году. В 2021 году Ольга представила второй одноактный танцевальный спектакль «Лéта» на фестивале современной хореографии «Re:Форма танца» в Воронежском театре оперы и балета. Спектакль «Легкость бытия» — первая полноформатная работа Ольги для большой сцены.
Музыку к спектаклю написал композитор, мультиинструменталист Кирилл Парастаев. Участник группы The Retuses (2009−2014), он пишет музыку для кино, рекламы и театра. Создал саундтрек к короткометражному фильму «Почтальон» Клима Тукаева, который стал победителем международного этапа конкурса короткометражных фильмов Nesspresso Talents в 2021 году и был показан в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Каннах. Написал музыку к документально-анимационному проекту «Живые мемории», в основу которого легли воспоминания российских культурных деятелей
В спектакле заняты артисты Игорь Прудский, Мария Беленева, Никита Чумаков, Виталий Шилов, Николай Гаврилин, Михаил Гостев, Екатерина Ильюшкова, Михаил Ковалев.