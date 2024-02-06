Воронежский камерный театр показал премьеру с танцами в воздухе

— Этот спектакль — о любви, свободе и выборе. Как быть свободным? Как остаться собой, когда обстоятельства нависают над тобой, мир словно на пороховой бочке, а от твоего решения будто бы ничего не зависит?- рассуждает хореограф. — Свобода — в выборе проживать или не проживать, смотреть или отвернуться, чувствовать или закрываться от чувств. Мой выбор — любить. Жизнь из любви обязательно найдет себе дорогу, а в трещине бетона прорастет цветок.